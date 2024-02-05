يستعد منتخب قطر لمواجهة صعبة ضد منتخب إيران ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا، والتي تجمعهما على أرض ملعب الثمامة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم آسيا.

موعد مباراة قطر وايران في نصف نهائي كأس آسيا

من المقرر ان تنطلق مباراة قطر وايران في نصف نهائي كأس آسيا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت قطر والسعودية، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

وسوف يتم نقل مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا على قناة beIN ASIAN CUP 1.

تمكن المنتخب القطري من تخطي منتخب أوزبكستان في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، في حين حقق منتخب الإيراني فوزاً كبيرًا على اليابان وأخرجوهم من البطولة في نصف النهائي.

تشكيلة منتخب قطر المتوقعة

حارس المرمي مشعل برشم.

خط الدفاع المهدي علي – طارق سلمان – لوكاس مينديز.

خط الوسط بيدرو ميغيل – جاسم جابر – احمد فتحي – حسن الهيدروس – محمد وعد.

خط الهجوم المعز علي – اكرم عفيف.

تشكيلة ايران المتوقعة

حارس المرمي علي رضا.

خط الدفاع صادق موهارامي – محمد كنعاني – شجاع خليل – احسان حاج.

خط الوسط سامان قدوس – سعيد عزت – علي جولزاده.

خط الهجوم سردار ازمون – مهدي طارمي – مهدي قائد