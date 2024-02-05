تدريب على تطبيق المعايير القومية لنقل الدم فى الفيوم وبنى سويف

نفذت ادارة بنوك الدم بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور رحاب حسن زيدان -مدير الادارة تدريبا على اساسيات بنوك الدم وتطبيق المعايير القومية لنقل الدم ومشتقاته النسخة الرابعة ٢٠٢٣ وذلك تحت اشراف ة رعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورمحمود حسن الغزالى -مدير عام الادارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته.

حضر التدريب ٣٦ متدرب من محافظة الفيوم وبنى سويف , وقام بالتدريب كل من الدكتورة رحاب حسن زيدان -مدير ادارة بنوك الدم بالفيوم والدكتور محمد عبد الله الشريف - مدير معمل مستشفى الفيوم العام والدكتورة ياسمين محمود - اخصائى كلينيكال باثولوجى ببنى سويف والدكتورة هناء حمدى - مسئول مكافحة العدوى بمديرية الصحة ببنى سويف والدكتورة انجى مكرم - اخصائى كلينكال باثولوجى بالفيوم العام والدكتورة نهلة محمود نصر - مساعد اخصائى بالفيوم العام.

تم التدريب على مدار 3 ايام باحدى قاعات معهد التمريض بالتنسيق مع الدكتورة اسماء شريف -مدير ادارة التدريب وقام بالتنسيق للتدريب فريق من الادارة العامة لبنوك الدم الوزارة الدكتورة سارة احمد جلال والدكتورة غادة عمرو حسين والدكتورة جيرمين جمال ومصلحى على حسن.

تكريم الاقسام المتميزة فى مستشفيات الفيوم

وفى وقت سابق قامت ادارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة حنان كمال بتكريم الأقسام المتميزة بالمستشفيات وهى قسم قسطرة القلب بمستشفي طامية وقسم العناية المركزة بمستشفي الصدر وقسم العناية الجراحية بمستشفي الفيوم العام ,وكذلك المتميزات من مشرفات تمريض الأقسام بالمستشفيات و هم ناهد جابر مشرفة قسم قسطرة القلب بمستشفي طامية ودينا صاوي - مشرفة قسم العناية المركزة بمستشفي الصدر وذلك لتفانيهما في العمل و تميزهما في تطبيق معايير الجودة في اقسامهم والتزامهما بسياسات العمل.

قامت بتسليم شهادات التكريم الدكتورة حنان كمال مدير ادارة الجودة بحضور الدكتورة الاء وحش - مدير مستشفى الصدر والتي اعربت عن امتنانها لتكريم فريق العناية المركزة لديها كخطوة للتنافس الايجابي بين المستشفيات والأقسام المختلفه بها.

كما عقدت ادارة الجودة بقيادة الدكتورة حنان كمال مدير الادارة اجتماع لكل فرق الجودة بالمستشفيات وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز في تطبيق معايير السلامة الوطنية وكذلك تطبيق نظام الابلاغ عن الأحداث العارضة.

وتم اثناء الاجتماع مناقشة مشاريع تحسين الأداء الخاصة بكل مستشفي وقام بالمناقشة فريق الجودة بالمديرية اروى احمد ووهيب محسن.

1

3

4

22

333