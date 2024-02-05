موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

يستعد المنتخب الأردني لخوض مواجهة قوية مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم آسيا المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

موعد مباراة الأردن و كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

من المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " أحمد بن على المونديالي".

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات " bein sports"، قناة " SSC" السعودية، قناة " Alkass" القطرية، بالإضافة إلى قناة " Abu Dhabi sports".

تشكيل الأردن المتوقع أمام كوريا الجنوبية

أستقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن، علي تشكيل النشامي، الذي سيدخل مواجهة القمة المنتظر أمام كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: سالم العجالين، يزن العرب، عبدالله نصيب.

خط الوسط: محمود المرضي، نور الروابدة، رجائي عايد، إحسان حداد.

خط الهجوم: موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.