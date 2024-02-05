دوري المحترفين.. إيقافات بالجملة تضرب أسوان قبل المرحلة الثانية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان استعداداته لخوض منافسات المرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين والتي تتنافس للهروب من الهبوط حيث يهبط 6 أندية، ويستأنف تماسيح النيل مبارياته أمام أبو قير للأسمدة، يوم الثلاثاء المقبل على ستاد أسوان .

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات مباراة أسوان مع بروكسي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري المحترفين.

حيث قررت لجنة المسابقات إحالة معتز فريد عضو مجلس إدارة نادي أسوان إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، لما بدر منه تجاه حكم المباراة محمد طه.

ووقعت اللجنة عقوبة الإيقاف 8 مباريات وغرامة 10000 جنيه على كلا من مصطفى الشرقاوي المدير الإداري لفريق أسوان ومساعده محمود أحمد.

كما قررت ايقاف اللاعب محمد ناجي عبدالفتاح لاعب أسوان 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10000 جنيه لما بدر منه تجاه حكم المباراة، وإيقاف اللاعب إبراهيم أحمد عبدالحكيم، مباراة واحدة للطرد لسبق إنذاره.

على جانب آخر، ، ويعمل المدير الفني هشام زكريا على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات السابقة مع العمل علي زيادة الانسجام بين اللاعبيـن خاصة الصفقات الجديدة التي تم ضمها خلال فترة القيد الشتوي في يناير الماضي قبل مواجهـة فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات مجموعة الهبوط بدوري المحترفين والمقرر لها 13 فبراير الجاري.

صفقات أسوان

وتعاقد فريق أسوان مع سليمان خالد سليمان مدافع قادماً من نادي فيوتشر، لمدة 3 مواسم ونصف، ومحمد أشرف درويش ظهير أيسر قادماً من نادي الأقصر لمدة 3 مواسم ونصف، ومحمود السيد مهاجم قادماً من مكادي لمدة موسم ونصف، ومحمد حسن الفيومي وسط ملعب قادماً من نادي دكرنس لمدة 3 مواسم ونصف، ومحمد إسماعيل صغيري وسط مهاجم قادماً من نادي الفيوم لمدة موسمين ونصف، والنيجيري إيكي جوليوس جناح أيسر قادماً من نادي رينجرز النيجيري لمدة موسمين ونصف.