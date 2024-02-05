وزير التموين يصدر قرارًا بصرف حافز إضافي لمزارعي القصب بخلاف السعر الأساسي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم ( 22 ) لسنة 2024، والذي تضمن صرف حافز إضافي لموردى قصب السكر بواقع 300 جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طن للفدان بخلاف سعر التوريد الأساسي والمقدر بـ 1500 جنيها للطن وذلك تشجيعاً للمزارعين على زيادة معدلات التوريد

وشمل القرار كذلك صرف 400 جنيه في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طن للطن وحتى 40 طن للفدان ، و 500 جنيه حال توريد محصول يزيد عن 40 طن للفدان

وذكر القرار أن حافز التوريد يصرف بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد فى بداية الموسم ، مع قيام اللجان الاشرافية بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب



كما قرر الوزير صرف علاوة إستثنائية لطن البنجر وفقا للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين لموسم 2024 لصالح مصانع إنتاج السكر من البنجر وهم الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية المصرية - النيل - الإسكندرية - الشرقية - القناة

وشمل القرار صرف 1900 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 مارس وحتي 15 مارس 2024 حيث تتضمن (1500 جنيهاً سعر أساسي و 400 جنيه علاوة للطن)

و صرف 1750 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 16 مارس وحتي 31 مارس 2024 و تتضمن (1400 جنيهاً سعر أساسي و 350 جنيهاً علاوة للطن)

وكذلك صرف 1600 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 أبريل وحتي 15 أبريل 2024 و تتضمن (1300 جنيهاً سعر أساسي و 300 جنيه علاوة للطن)

وصرف 1450 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 16 أبريل وحتي 30 أبريل 2024 و تتضمن (1200 جنيها سعر أساسي و 250 جنيهاً علاوة للطن)

كما شمل القرار صرف 1350 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم و تتضمن (1100 جنيها سعر أساسي و 250 جنيهاً علاوة للطن)

واوضحت الوزارة أنه سيتم دراسة التوريد للموسم القادم 2025 مستقبلاً، مع إستمرار جميع المزايا السابق الإعلان عنها للمزارعين