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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بإدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المجال الزراعي.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.

 

وأكد عبد الرازق، أن أولى خطوات التقدم الزراعي، هى استبدال الآلات الزراعية  العادية التى يستخدمها الفلاح بالميكنة الزراعية الحديثة.

 

وقال رئيس مجلس الشيوخ: حسب معلوماتى ثمن الجرار الزراعي  وصل مليون و600 ألف جنيه، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة والبنك الزراعي لميكنة الزراعة.

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