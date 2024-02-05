الأهلي يوضح موقفه من صفقة مصطفى أشرف: خارج حساباتنا

أوضح مصدر مطلع بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد حول التقدم بعرض رسمي مع مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لضمه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر إن مصطفى أشرف خارج حسابات الأهلي ولم يتم التقدم بأي عروض رسمية للتعاقد معه في الموسم الحالي.

وأضاف:" الحالة الوحيدة لضم مصطفى أشرف أن يتم الحصول على خدماته بدون مقابل".

وأشار إلى أن الأهلي أغلق باب الانتقالات الشتوية ولن يضم لاعبين جدد بعد ضم الحارس محمود الزنفلي من الداخلية وعمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر والفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي.