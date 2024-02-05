ضبط 50شيكارة دقيق و30طن علف بالغربية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية بتشكيل حملة تموينية لضبط المخالفين بعد موجة العلاء وانفلات الاسعاربدائره مركز ومدينه السنطه غربيه

والمشكله بتوجيهات وكيل وزارة التموين وذلك لتفقد الحالة التموينية بدائره المركز والرقابة على الأسواق ومنع الاتجار فى الدعم العام .



واسفرت جهود الحمله المقامة عن :

1-ضبط (6000) سته الاف لتر سولار مدعم تجميع بداخل تانك حديد فى إحدى مصانع الاعلاف بدون ترخيص من الجهات المختصة ولمنع تداولها تحرر محضر بالواقعة والتحفظ على الكميه على ذمة التحقيقات.

2--تم ضبط (30) ثلاثون طن علف حيوانى مجهول المصدر ويشتبه فى صلاحيته للاستهلاك

3--تم المرور على إحدى المخابز البلديه وبالجرك تم ضبط عدد {ثلاثة }شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5%زنه 50كجم للشيكارة

4-- تم ضبط كميه وقدرها {150}مائه وخمسون عبوه منظفات منتهيه الصلاحيه بداخل محل بيع مواد غذائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضرجنح بالمخالفات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.