جراحة ناجحة لتفريغ نزيف مخي لسيدة بمستشفى السعديين

نجح الفريق الطبي بوحدة جراحات المخ والأعصاب بمستشفى السعديين المركزي، بقيادة الدكتور حمادة عثمان أخصائي جراحة المخ والأعصاب، في إجراء عملية مخ وأعصاب للمرة الأولى بالمستشفى لإنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر ٣٢ عاماً، إثر سقوطها من علو.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه فور دخول المريضة لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى السعديين المركزي، تعاني من اضطراب في درجة الوعي وقيء متكرر وإغماء، إثر سقوطها من علو؛ تم توقيع الكشف الطبي عليها، وعمل الفحوصات الطبية، والأشعة المقطعية لها على المخ، وتبين وجود نزيف تحت الام الجافية للمخ.

وأشار إلى أن الفريق الطبي بوحدة جراحات المخ والأعصاب، قام بإجراء عملية جراحية لها لتفريغ التجمع الدموي بالمخ، وتمت العملية بفضل الله بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الخدمة الطبية تحت إشراف الأطباء المتخصصين بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى، ولأخصائي جراحة المخ والأعصاب، وأخصائي التخدير، ولطاقم الطوارئ، ولجميع الفرق الطبية من هيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.