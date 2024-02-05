خسائر نوة الكرم.. انهيار جزئى لاحد العقارات بالاسكندرية

تسبب هطول الامطار الغزيرة بالاسكندرية والرياح الشديدة الى انهيار جزئى لاحد العقارات بمنطقة الجمرك بغرب المحافظة ، كانت قد انقتذت العناية الالهية العشرات من قاطنى العقار من الموت المحقق اثر انهيار شرفة عقار قديم مكون من 4 طوابق بحي الجمرك غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.

وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط كميات كبيرة من الأمطار غزيرة الشدة بالتزامن مع نوة الكرم، مما أدى ذلك إلى حدوث انهيارات جزئية في عدد من العقارات على كورنيش الإسكندرية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 5 حارة الهلال، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ، ضباط قسم الجمرك ومسؤولو الحي وإدارة المشروعات إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، خالٍ من السكان عدا الأرضي، وسقوط أجزاء من شرفة شقة سكنية بالطابق الرابع دون حدوث إصابات.

أوضحت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أن العقار صادر له قرار ترميم 32 لسنة 2010، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، صباح اليوم الاثنين، وذلك مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والانخفاض الشديد في درجات الحرارة ،وتعرضت مناطق متفرقة بالعجمي والهانوفيل والبيطاش والدخيلة، غربي المحافظة لأمطار غزيرة، فيما شهدت مناطق شرق المحافظة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقلت تدريجيا بمناطق شرق الإسكندرية وأبوقير وسيدى بشر والعصافرة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى في الإسكندرية، اليوم الاثنين، العظمى 16 درجة، بينما سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 21 كيلو متر في الساعة، بينما بلغت نسبة الرطوبة 68%.

من جانب اخر واصلت شركة الصرف الصحي في المحافظة حالة الطوارئ للتعامل مع الآثار الناجمة عن عملية هطول الأمطار الغزيرة.كشفت شركة الصرف الصحي، فإن الأمطار لم تؤثر على حركة المرور أو الملاحة البحرية، فيما شهدت المحافظة رياح غربية مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة.