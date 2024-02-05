زراعة الشرقية تنظم تدريب لـ 29 شاب وفتاة على الاستخدام الآمن للمبيدات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنظيم دورة تدريبية لمطبقي المبيدات في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري بحضور الدكتور علي احمد مدير معهد بحوث وقاية النبات، والدكتور حسن نبيل، والدكتور محمد خيري بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس أحمد العساسي مدير عام إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة، وذلك لتدريب 29 شاب وفتاة من مطبقي المبيدات على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتعريفهم بأهمية برنامج مطبقي المبيدات في الحفاظ على البيئة وصحه الإنسان.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من إقامة الدورة التدريبية هو تعريف الشباب والفتيات المشاركين بأنواع المبيدات والتوقيت المناسب للرش باستخدام المبيدات وتعليمهم أساسيات المكافحة المتكاملة للآفات بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات طبقا لخطة وزارة الزراعة، لافتاً إلى أن اقامة الدورات التدريبية لشباب الخريجين تهدف أيضا إلى خلق فرص عمل لهم في قطاع الزراعة ومساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم تدر عليهم دخلا وتوفر لهم حياه كريمة .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعه المحاصيل لتحقيق اعلي انتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زياده الدخل القومي.

أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة، إلي قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم ندوة ارشادية لمزارعي محصول القمح بقرية كفور نجم التابعه لرئاسة مركز ومدينه الابراهيمية، في حضور الدكتورة دينا عبد الله بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة دعاء راغب رئيس قسم بحوث أمراض القمح سابقا، وعدد من المرشدين الزراعيين ومزارعي القمح بالقرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوه تم توعية المزارعين بطرق الحصول أعلى إنتاجية للمحصول من خلال الاعتدال فى الرى ووضع السماد الازوتى قبل الرى مباشره كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح وكيفيه مقاومه الأمراض والآفات وتم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.

كما أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة ارشادية عن العفن الهبابى في أشجار المانجو والطرق المثلي للمكافحه وذلك لمزارعي قرية بندف التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح في حضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقايه النبات والمهندس أحمد رفعت العساسي مدير إدارة المكافحة البستانية بالمديرية والمهندس أحمد مصطفى مدير إدارة منيا القمح الزراعية ومهندسو جهاز المكافحة باداره منيا القمح الزراعية وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الارشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابى وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

يذكر أن المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قد أكد قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة ارشادية للمزارعين بناحية البساتين بمدينة الصالحية الجديدة عن العفن الهبابى في أشجار المانجو والطرق المثلي للمكافحة في حضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقايه النبات والدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس محمود شعبان مدير مكتب زراعة الصالحية الجديدة وعدد من المهندسين الزراعيين والمزارعين .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابى وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بتنظيم يوم حصاد لمحصول السمسم المحمل على القطن بقرية شبرا صورة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وذلك ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، وقسم بحوث التكثيف المحصولي بالقطاع الزراعى بالشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميره عطية الميهى بقسم التكثيف المحصولى، والدكتور على ناصف بقسم بحوث المحاصيل الزيتية، والمهندس صلاح محيى الدين مدير الادارة الزراعية بديرب نجم، والمهندس محمود الشناف اخصائى القطن بالمحافظة، ومهندسو الإرشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم، وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم اخذ عينة من المحصول من مساحة 2 فى 3 متر تقريبًا، وجارى تجفيف العينة لمدة اسبوعين لفصل البذور وتقدير العينة من قبل مندوب العينات، وذلك للتعرف علي متوسط انتاجية المحصول.