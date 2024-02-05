دوري المحترفين.. بتروجت ينفرد بالصدارة ..ومنافسة قويةعلى الوصافة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت بقيادة سيد عيد، في خطف الصدارة بعد فوزه على we بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة في المرحلة الأولى لدورى المحترفين ، ورفع رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب ، ويخرج المواجهة المقبلة لمواجهة حرس الحدود بإستاد بتروسبورت يوم الاثنين المقبل .

ويسعى سيد عيد استغلال حالة النشوة للفريق وحصد نقاط المباراة المقبلة حتى يرفع رصيده إلى 48 نقطة .

صراع على المركز الثانى

يتنافس أربع فرق على حجز مركز الوصافة لضمان الصعود بين للدوري الممتاز حيث يأتي وادى دجلة حاليا في المركز الثانى برصيد 38 نقطة بعد فوزه على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف ، ويخرج الفريق لمواجهة بروكسي يوم الاثنين المقبل بملعب الأخير في لقاء قوى نظرا لرغبتهما في التأهل للممتاز .

حرس الحدود

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث برصيد 36 نقطة، وينتظر مباراته أمام بتروجيت بإستاد بتروسبورت يوم الاثنين المقبل ، يحاول فيه محمد مكى المدير الفني لتحقيق الفوز من أجل استكمال مشواره نحو الصعود للممتاز .

غزل المحلة

كما يدخل غزل المحلة صاحب المركز الرابع برصيد 35 المنافسة أيضا، ويستضيف طنطا على ملعبه بالمحلة ويأمل أحمد عيد عبد الملك لتحقيق الفوز من أجل الضغط على أهل الصدارة .

لافيينا

كما يأتي لافيينا صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة منافسا شرسا على حجز إحدى بطاقتى الصعود نظرا للمستوى الجيد الذى يقدمه اللاعبين ورغبة الإدارة في الصعود للممتاز، ويحل الفريق ضيفاً على نظيره القناة على نادي القناة القديم يوم الاثنين المقبل.