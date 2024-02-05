الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات سموتريتش بشأن تعزيز الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإثنين، التصريحات والمواقف التي يواصل وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الإدلاء بها بشأن تعميق وتعزيز الاستيطان في أرض دولة فلسطين، ومحاولاته التضليلية لربط الاستيطان سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة بالبعد الأمني.

كما استنكرت الخارجية في بيان، تصريحات الوزير ذاته، بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من المستوطنين المتطرفين، واعتبرتها استخفافا بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وقلبا لحقائق الصراع التي باتت أبسط أبجدياتها تؤكد على أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها ليس فقط لا تحقق أمن أي من الطرفين، وإنما تؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، خاصة في ظل الأسلحة المتطورة العابرة للحدود.

وأكدت أن إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض وتحقيق السلام هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع والمنطقة برمتها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، بفرض عقوبات دولية رادعة على زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يتفاخرون بانتهاكاتهم للقانون الدولي، ويحرضون على نشر المزيد من العنف والفوضى في ساحة الصراع، ويدعمون ويوفرون الحماية لعناصر الاستيطان الإرهابية.

يذكر أن وسائل إعلام عبرية نقلت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قوله إن الاستيطان يخلق الأمن والمستوطنون هم الحزام الأمني لدولة إسرائيل.

كما أفادت بأن سموتريتش، منع البنوك الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الأربعة الذين فرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق.