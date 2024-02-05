أستاذ تمويل: تكنولوجيا الجيل الخامس ستضيف 13.1 تريليون دولار للاقتصاد العالمي (فيديو)

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنّ التكنولوجيا الحديثة تضيف للمواطن على مستوى الاستخدام الشخصي والاستخدام المنزلي والعائلي، بالإضافة إلى الاستخدام المؤسسي وهو الأكثر أهمية، متوقعًا أن تضيف تكنولوجيا الجيل الخامس 13.1 ترليون دولار للناتج الاقتصادي العالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن كل المؤسسات تعتمد على التكنولوجيا، موضحًا أن كل تطور يحدث في قطاع الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات يضيف للإنتاجية ومعدل النمو الاقتصادي ويجعل المؤسسات أكثر قدرة على خدمة عملائها، ويمكن المؤسسات من أن تتوسع وتزيد من قاعدة عملائها.

عدد مستخدمي تكنولوجيا الجيل الخامس في الشرق الأوسط

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط ليست متأخرة عن باقي دول العالم في استخدام تكنولوجا الجيل الخامس، متابعًا: "لدينا ما يتجاوز 30 مليون مواطن يستخدمون الجيل الخامس من التطور التكنولوجي، وهذه المسألة مهمة، وهناك توجه من حكومات أكثر الدول العربية لتعزيز هذا الأمر مثل مصر والإمارات والسعودية".