وزير الرياضة يفتتح مجمع ملاعب "تحيا مصر" بمركز شباب باب الشعرية

قام صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بافتتاح أعمال التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بالملاعب الخماسية والمتعددة الأغراض بمركز شباب باب الشعرية والتي اشتملت على إنشاء ملاعب جديدة "عدد ٢ ملعب خماسي لكرة القدم وملعب متعدد الأغراض".

وأبدى وزير الشباب سعادته بالتواجد اليوم في حي الشعرية والتى تمثل عبق تاريخي داخل محافظة القاهرة كما توجه صبحي بالشكر لنواب مجلسي الشعب والشيوخ وأيضًا توجه بالشكر إلى مجلس إدارة مركز شباب باب الشعرية لإصرارهم على تطوير المركز.

وأضاف وزير الشباب أن رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اشتملت على تطوير والاهتمام بإعادة تأهيل وتطوير جميع مراكز الشباب داخل جمهورية مصر العربية.

وشدد وزير الشباب إلى أن الملاعب الجديدة حرصنا عند تنفيذها ألا تقتصر على ملاعب كرة القدم فقط وشاهدنا جميعا تواجد العاب مختلفة أخرى داخل المركز مثل الكيك بوكس وغيرها من الألعاب.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أننا نعمل على تطوير مراكز الشباب بهدف الارتقاء بأداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يستفيد من خدماتها أبناء المناطق المحيطة والشباب والأسر المصرية، بالإضافة إلى ما تقدمه من أنشطة وبرامج متنوعة لأعضائها.

وأشاد صبحي بالطفرة الإنشائية على المستوى الشبابي والرياضي التي تشهدها محافظة القاهرة.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه شركة المدن التابعة للوزارة والتى تقدم خدماتها فى مجال الإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.

بينما توجه إبراهيم كمال رئيس مجلس إدارة مركز شباب باب الشعرية بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة بعد دعمه الكبير والذي أثمر عن إنشاء الملاعب الجديدة والتى تم افتتاحها اليوم.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن منطقة باب الشعرية وأعضاء من تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، كما حضر اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والمهندس محمد رائف رئيس شركة المدن والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.



