الجامعة العربية تدعو لزيادة الوعي بالمرض وخطورته

اليوم العالمي للسرطان

دعت جامعة الدول العربية إلى زيادة الوعى فى جميع دول العالم بمرض السرطان وخطورته.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بأن العالم يحتفل في 4 فبراير من كل عام باليوم العالمى للسرطان، ويهدف هذا اليوم إلى مكافحة وباء السرطان، من أجل السعي لإنقاذ الملايين من الوفيات، وذلك من خلال زيادة وعي الأفراد والحكومات في جميع دول العالم بالمرض وخطورته، مؤكدة أهمية العمل على إنشاء استراتيجيات مبتكرة لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة والعمل كذلك على استثمار الموارد لتحقيق عالم عادل وخال من السرطان.

وأشارت السفيرة هيفاء أبوغزالة - في تصريح لها بهذه المناسبة - إلى أن السرطان هو أحد الأمراض غير السارية الرئيسية، والأمراض غير السارية تودي بحياة أكثر من 57% من مجموع الوفيات، ومن المتوقع أن تصل الوفيات الناجمة عن السرطان بحلول عام 2030 إلى 652097، وذلك وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الإطار، أكدت السفيرة أبو غزالة أن جامعة الدول العربية تحرص من خلال آلياتها المعنية بالصحة وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، بالعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الثالث المعني بالصحة وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والذي تتضمن غاياته المتمثلة في تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق.. قالت أبو غزالة إنه لا بد من تعزيز النظم الصحية بالدول العربية لمكافحة السرطان والعمل على زيادة الوعي نحو اتباع أنماط حياة صحية، والكشف المبكر وتقديم العلاج للجميع، ووضع استراتيجيات للوقاية منه، مؤكدة أهمية الترصد وإجراء البحوث، وكذلك تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتأكيد على أهمية زيادة الموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية الأولية في الدول الأعضاء، حيث يزال عبء السرطان في ازدياد، مما يشكل ضغوطا تقع على عاتق الأفراد والأسر والمجتمعات والنظم الصحية.