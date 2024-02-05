الإحصاء: 5% ارتفاعًا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجاري ليصل إلى 3.07 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 2.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 5.0٪.



أشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 20.6٪ حيث بلغت 3.21 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 4.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلغ وأهمها: ملابس جاهزة بنسبة 4.5٪ ، منتجات البترول بنسبة 23.7٪، البترول الخام بنسبة 28.6% أسمدة بنسبة 59.6 ٪.



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.6%، فواكه طازجة بنسبة 4.2%، منتجات مسطحة بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 324.5٪، سجاد وكليم بنسبة 12.0%.

كما أشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية بنسبة 9.9٪، حيث بلغت 6.28 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: قمح بنسبة 41.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 1.7 %، ذرة بنسبة 5.0 %، فول صويا بنسبة 14.6%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: منتجات البترول بنسبة 19.1%، مواد أوليه من حديد أو صلب بنسبة 53.4 %، سيارات ركوب بنسبة 108.2%، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبة 0.1 ٪.