إزالة 27حالة تعدي ضمن حملات الموجه 22 بالغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ ٢٧ حالة تعدي ضمن حملات الموجة ٢٢ والتي تمكنت من إزالة ٣ حالات تعدي حماية نيل على مساحة ٢٩٥ م٢ وإزالة ٥ حالات تعدي على أملاك الري على مساحة قيراط و٩ أسهم، وإزالة حالة تعدي مبان على أملاك الصرف على مساحة ١٠م٢ وأخرى زراعية على مساحة ٢١م٢ وإزالة ٣ حالات

على أراضي الأوقاف على مساحة ٣١٨م٢.

كما نجحت الموجه من إزالة ٤ حالات متغيرات مكانية و ٧ مخالفات بناء فضلا عن إزالة ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعي ذات الملكية الخاصة بمساحة ٧ قراريط و٨ أسهم.