عمرو الجنايني: عبد الله السعيد إضافة كبيره للزمالك

أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة الاسبق أن عبد الله السعيد اسم كبير ولاعب إضافة كبيرة للفريق الأبيض وقادر علي صنع الفارق .

واضاف الجنايني في تصريحات عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc: أن كل رموز الزمالك وقفوا وقفة جدية من أجل مصلحة النادي والكل عمل من أجل النادي ويرفض ظهور اسمه.

وواصل تصريحاته أن كل هذه الأسماء تعشق الزمالك ولو طالوا يقلعوا عينهم عشان خاطر الزمالك هيعملوا كده والكل تحرك في كل هذه الاتجاهات من أجل مصلحة الزمالك من خلال مساعدات مالية بتدخلات إدارية بقروض والأهم هي إنهاء هذه الأزمة .

وكشف علي أن عمرو ادهم يعمل في صمت من أجل الزمالك والنوايا صافية وكل حاجة يحتاجها الزمالك سنكون في ضهره