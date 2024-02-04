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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل راتب مبابي المنتظر مع ريال مدريد

مبابي
مبابي

يستعد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان  للرحيل والانتقال الدوري الإسباني عبر بوابة الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

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وأشارت تقارير فرنسية ليوم الأحد إلى أن النجم الفرنسي وافق نهائيا على العرض المقدم من نادي ريال مدريد على أن ينتقل بنهاية فترة تعاقده مع باريس سان جيرمان والمقرر لها بختام الموسم الجاري.

وواصلت التقارير أن مفاوضات ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي وكذلك المدير الرياضي مع ممثل اللاعب واللاعب ذاته فشلت جميعا بسبب رغبة مبابي في الرحيل وتحقيق حلما جديدا باللعب مع أحد كبار أندية أوروبا والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب دوري الأبطال الأوروبي واعتلاء منصات التتويج.

تفاصيل الراتب السنوي..

أكدت التقارير أن عقد مبابي المالي مع باريس سيكون بقيمة أعلى حال موافقته على البقاء لكن حلم اللاعب المستقبلي ورغبته حاله دون ذلك مشيرة إلى أن العرض المالي المقدم من نادي ريال مدريد يقدر ب 35 مليون يورو بشكل ثانوي كراتب شخصي أما العقد المقدم من نادي باريس تجاوز ال 70 مليون يورو.

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