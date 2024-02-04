الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على سموحة في دوري السلة

مباراة الأهلي وسموحة
مباراة الأهلي وسموحة

واصل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي انتصاراته في البطولة بالفوز على فريق سموحة بنتيجة 74-58، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد في إطار منافسات دوري السوبر للمحترفين.

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الأهلي يلتقي سموحة وديًا غدًا على ملعب التتش

أقيمت المباراة في تمام السادسة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة سيطرة من جانب لاعبي الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 74-58.

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 21-13، وواصل الفريق تألقه في الفترة الثانية وحسمها بنتيجة 34-22.
قام أوجستي بوش المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجح اللاعبون في إنهاء الفترة بنتيجة 51-34، وواصل اللاعبون السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 74-58.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الاتحاد ‏بنتيجة 84-78 ضمن منافسات بطولة الدوري.

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