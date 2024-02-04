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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حيازة ومدفوعات.. ما هي بطاقة "ميزة - الفلاح" من البنك الزراعي

بوابة الوفد الإلكترونية

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة “ميزة – الفلاح” كأول بنك مصري يصدر بطاقات ذات استخدام مزدوج تجمع بين بطاقة الحيازة الزراعية للفلاح وبطاقة المدفوعات الوطنية " ميزة "، حيث يتم إصدار بطاقة ميزة - الفلاح وفق بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي و شركة E-finance لتحل محل بطاقات الحيازة الزراعية القديمة.

 

مميزات بطاقة "ميزة - الفلاح" من البنك الزراعي


بطاقة لا تلامسية contactless آمنة وسهلة الاستخدام .

سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بدون مصاريف .

بدون حد أقصى للرصيد .

إمكانية الشراء والدفع من خلال ماكينات الـ POS .

إمكانية الإيداع من خلال كافة فروع البنك .

 

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة "ميزة - الفلاح" من البنك الزراعي


بطاقة الرقم القومي

بطاقة الحيازة الزراعية القديمة

سداد رسوم الإصدار

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