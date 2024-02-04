حيازة ومدفوعات.. ما هي بطاقة "ميزة - الفلاح" من البنك الزراعي

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة “ميزة – الفلاح” كأول بنك مصري يصدر بطاقات ذات استخدام مزدوج تجمع بين بطاقة الحيازة الزراعية للفلاح وبطاقة المدفوعات الوطنية " ميزة "، حيث يتم إصدار بطاقة ميزة - الفلاح وفق بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي و شركة E-finance لتحل محل بطاقات الحيازة الزراعية القديمة.

مميزات بطاقة "ميزة - الفلاح" من البنك الزراعي



بطاقة لا تلامسية contactless آمنة وسهلة الاستخدام .

سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بدون مصاريف .

بدون حد أقصى للرصيد .

إمكانية الشراء والدفع من خلال ماكينات الـ POS .

إمكانية الإيداع من خلال كافة فروع البنك .

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة "ميزة - الفلاح" من البنك الزراعي



بطاقة الرقم القومي

بطاقة الحيازة الزراعية القديمة

سداد رسوم الإصدار