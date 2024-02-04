42 مليار دولار إيرادات "شيري" خلال 2023

حققت مجموعة شيري الصينية طفرة في مبيعاتها العالمية بلغت 1,881,316 سيارة خلال نفس عام 2023، بزيادة 52.6% على أساس سنوي. وبحسب البيان الصادر عن شيري فإن الصادرات السنوية لشركة شيري بلغت 937,148 سيارة، بزيادة 101.1% على أساس سنوي.

وفي شهر ديسمبر وحده، باعت شيرى 215,690 سيارة، محققة نمواً مميزاً في المبيعات على أساس شهري لمدة 12 شهراً متتالياً عام 2023، لتصبح أكبر مصدر لسيارات الركاب في الصين خلال 21 عامًا على التوالي. كما ارتفعت إيرادات الشركة بأكثر من 50% على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 300 مليار يوان (نحو 42.25 مليار دولار) العام الماضي. وتجاوزت قاعدة مستخدمي سيارات شيري على مستوى العالم الآن 13 مليون، من بينهم 3.35 مليون مستخدم في الخارج.

ركزت شيري على قطاعات مختلفة، وقدمت فئات حديثة ومبتكرة مثل Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid، وTiggo 7 Pro Plug-in Hybrid، وسلسلة eQ، من بين منتجاتها التي تعتمد على الطاقة الجديدة، حيث شكلت شيري تصميماً شاملاً يجمع بين الطاقة الجديدة والوقود التقليدي، من خلال تقديم الطرازات الرئيسية مثل سلسلة Tiggo 8، وسلسلة Tiggo 7، وArrizo 8، مما أدى إلى تحقيق نمواً سريعاً ومستداماً في مبيعات المجموعة.

وبحسب البيان فإن شيري تتبنى مفاهيم "التحول للأخضر والتكنولوجيا والعائلة والأصدقاء" كقيم أساسية، إذ أصبحت خطواتها نحو العولمة أكثر قوة في عام 2023، مما أدى إلى زيادة تأثير علامتها التجارية باستمرار. وحصلت شيري على المركز الأول في فئة السيارات، ضمن قائمة "أفضل 50 صانعًا للعلامات التجارية العالمية الصينية لعام 2023" والتي صدرت بشكل مشترك من قبل Google وKantar، وذلك بفضل التزامها بمفهوم المواطنة العالمية للشركات تحت شعار "في مكان ما، إلى مكان ما".

كما أكدت شيري حرصها على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية، والبناء البيئي والاجتماعي والحوكمة، وسبل العيش، والأنشطة الخيرية في الدول التي تتواجد بها، وفي خطوة إيجابية منها واستجابة للزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7.8 درجة، اتخذت شركة شيري تركيا إجراءات الإنقاذ الفورية في غضون 30 دقيقة، لتصبح أول شركة سيارات محلية تقوم بذلك. وتبرعت شيري بمبلغ 6 ملايين دولار لليونيسيف لدعم المشروعات الدولية لتعليم الأطفال، ووقعت مذكرة تعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، للعمل معًا لتعزيز حماية البيئات الهشة في جميع أنحاء العالم ونشر الدفء والحب والصداقة.

وفي عام 2023، قام أكثر من 2000 تاجر، ووسائل إعلام أجنبية وعملاء من أكثر من 50 دولة ومنطقة، بزيارة المقر الرئيسي لشركة شيري وعاشوا معها تجربتها الساحرة والفريدة. وتمكنت شيري بخطوات ثابتة من مواصلة جهودها فيما يتعلق بالابتكار التكنولوجي، محققة تطورًا متسارعًا لـ "Tech Chery" بإنجازات رائدة.

وخلال مشاركتها في معرض قطر GIMS (معرض جنيف الدولي للسيارات)، كشفت شيري رسميًا عن بنية QPower تحت شعار "التطور من أجل المستقبل". تمثل" QPower" 26 عامًا من تكنولوجيا الطاقة والمقدمة من شيري، وتعد أحد حلول الطاقة الاحترافية والشاملة التي تيغطي أشكال الطاقة السائدة مثل ICE وPHEV وBEV والطاقة الهيدروجينية. تتميز QPower بمزايا الطاقة القوية والسريعة، والفعالة والخضراء، والطاقة العالية والذكية، مما يلبي متطلبات السفر الخضراء للمستخدمين بالكامل من حيث أداء الطاقة، والمدى، والشحن السريع، والسلامة الشاملة.

ولا يقتصر طرح QPower فقط على إضافة ابتكاراً جديداً لصناعة السيارات العالمية، بل يوفر أيضًا للمستخدمين حول العالم تجربة قيادة أفضل. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت سيارتي شيري Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid وTiggo 7 Pro Plug-in Hybrid لأول مرة في معرض GIMS القطري، وجذبت الاهتمام الدولي مع Tiggo 8 Pro Max، وTiggo 7 Pro Max، وArrizo 8، وغيرها من الطرازات الرائدة.

واستضافت شيري "يوم Chery Tech Day" للعام الثاني على التوالي، حيث كشفت عن أحدث إنجازات استراتيجية التكنولوجيا المستقبلية، وتركز الشركة بشكل شامل على خمسة مجالات تكنولوجية رئيسية، وتضم أكثر من 140 مختبرًا تكنولوجيًا قائمًا وقيد الإنشاء. كما جمعت شيري تقنيات رائدة في الهندسة الهجينة الذكية، والبطاريات، والدفع الكهربائي، وغيرها، بهدف إنشاء منتجات عالية الجودة ومتطورة بشكل شامل في "السلامة"، و"استهلاك الطاقة"، و"الذكاء"، و"البيئة" للمستخدمين العالميين، وبالتالي بناء سلسلة ابتكار تكنولوجي مصممة خصيصًا للعصر الحديث.

هذا وتعمل شيري باستمرار على تحسين العلامات القياسية الذهبية مثل "صنع في الصين"، ومن حيث الجودة، في "دراسة الجودة الأولية في الصين لعام 2023 (IQS)" التي أصدرتها شركة J.D. Power، احتلت شيري المرتبة الأولى بين العلامات التجارية المملوكة ذاتيًا. وقد أجرى مختبر اختبارات الاصطدام الرائد التابع لشركة شيري في آسيا 532 اختبار تصادم للمركبات خلال عام 2023، مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً جديداً، ومن بينها، الطراز التمثيلي لشيري، تيجو 7 برو، الذي حصل على تصنيف خمس نجوم في A-NCAP الأسترالي (2023). ولمعالجة "مخاوف السلامة الكهربائية" للركاب، قامت شيري بتحسين حماية السلامة الكهربائية في جوانب مختلفة، بما في ذلك مرافق الأجهزة، وتدابير السلامة، والسلامة الكهربائية.

ومع حلول عام 2024، تستهدف مجموعة شيري مواصلة جهودها لتجاوز معدل نمو الصناعة بكثير، وتحقيق إنجازات أكبر مما كانت عليه في عام 2023. تستمر شيري في مسار التطوير عالي الجودة، والذي يتميز بـ "العلامة التجارية التصاعدية، والتوجه نحو الأسواق الخارجية، ودفع التكنولوجيا إلى الأمام، والصناعة نحو سلسلة القيمة بأكملها". بهدف تعزيز مستوى قدرة المؤسسة بشكل كبير، والحفاظ على التحسين المستمر في جودة الأعمال، وتسريع الخطى نحو أن تصبح علامة تجارية عالمية المستوى.

في عام 2024، ستطلق شيري سلسلة من طرازات PHEV وBEV الجديدة في أسواق متعددة، مجهزة بتقنيات متطورة مثل الجيل الجديد من DHE/DHT، والذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، وقمرة القيادة الذكية، مما يعزز باستمرار السمات التكنولوجية لسياراتها.