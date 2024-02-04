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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع فتاة متأثرة بإصابتها في حادث تريلا

بوابة الوفد الإلكترونية

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، اليوم الأحد، بعد صراع مع إصابتها فى حادث دهس تريلا، بمنطقة كوبرى الشيخ يونس بمدينة قنا

تعود أحداث الواقعة إلى 25 ديسمبر الماضى عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تريلا أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وخيمت حالة من الحزن على أهالى قرية المراشدة بمركز الوقف، بعد رحيل هيام ممدوح عباس، 20 عاما، متأثرا بإصابتها فى حادث دهس تريلا منطقة الشيخ يونس بمدينة قنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وايداع الجثة إلى مشرحة المستشفى.

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