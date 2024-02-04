محافظ الغربية يقارن بين أسعار السلع في المنافذ ويوجه بخفض الأسعار المرتفعة 

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منافذ معا ضد الغلاء (لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة) في ال12 مركز ومدينه بالمحافظة ، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للتأكد من توفير السلع بأسعار مخفضة، وبكميات كبيرة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.



وعقد المحافظ خلال متابعته مقارنة بين اسعار السلع في المنافذ بمختلف المراكز والمدن والقرى لخفض أسعار السلع المرتفعه.

كما حرص رحمي على سؤال والاستماع لآراء المواطنين في الاسعار والمنافذ مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين .