"الغرف التجارية": انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يترتب عليه هبوط الذهب

أكد أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاض في أسعار الذهب وصل لـ550 جنيها في أسعار جرام الذهب.

أسعار الذهب

وأشار إلى أنه من مصلحة تاجر الذهب أن ينخفض سعره حتى تزداد المبيعات، وقبل هذا الانخفاض لم نكن نبيع المشغولات الذهبية، ولكن مبيعاتنا كانت مقتصرة على الجنيه أو الأونصة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة “المحور”.

وأوضح أنه من الأفضل بالنسبة للتجار أن يكون هناك أنخفاض في أسعار الذهب، متابعًا: “ولكننا في السوق مرتبطون بالدولار".

ووجه الشكر للحكومة على الضربات الامنية الشديدة التي توجهها لضبط سوق الدولار، موضحًا أنه يجب أن تستمر هذه الضربات على التجار لأن الناس لم تعد قادرة على مواكبة سعر الدولار، وبالنسبة للمواد الغذائية، فإن سعر الدولار انخفض، وبالتالي يجب أن ينخفض سعر المواد الغذائية.

وأضاف أن انخفاض سعر الدولار يترتب عليه انخفاض سعر الذهب، تبعا لنظرية الأواني المستطرقة.

