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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس ازهر الغربيةيتابع تدريبات الترقي والمعاهد المدرجة بجودة التعليم

متابعة مدير أزهر
متابعة مدير أزهر الغربية

تفقد فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأحد، تدريبات الترقي لمعلمي ومعلمات منطقة الغربية الأزهرية، المستهدفين للترقية، والتي بدأت في الفترة من ٢٠٢٤/١/٩،  وتستمر حتى منتصف شهر مارس القادم، وذلك بقاعات إدارة التدريب بمعهد فتيات طنطا.

وقام فضيلته بمناقشة المتدربين، والرد علي استفساراتهم، والتأكد من تذليل كافة العقبات للمتدربين.

وفي سياق متصل تفقد فضيلته معهدي ميت حواي الابتدائي، وفتيات المنشأة الكبرى بإدارة السنطة التعليمية، للتأكد من جاهزيتهم للفصل الدراسي الثاني، وتوافر طلبات اعتماد هذه المعاهد البشرية والمادية وفق خطة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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