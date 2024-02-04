إنطلاق الأسبوع التدريبي الرابع لدورتى مسئولى الموارد البشرية بالبحيرة

إنطلقت اليوم فاعليات الأسبوع التدريبي الرابع لدورتى تنمية مهارات مديرى ومسئولى الموارد البشرية وبرنامج تنمية مهارات مديرى التعاقدات الحكومية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

وأشارت داليا عثمان - مدير مديرية التنظيم والإدارة ، إلى ضرورة أن تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

كما أكد حسنين محمد حسنين - مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى ، أنه تم إطلاق فعاليات الأسبوع التدريبى الرابع من المرحلة الثانية للمبادرة التدريبية لمحو الأمية الرقمية وبناء القدرات لتنمية مهارات مسؤلى ومديري الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية والدورة الأولى من برنامج فن التعامل مع الجمهور.