نائب محافظ القاهرة تتابع مشروعات الرصف بحي مصر القديمة وطره

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، جهود احياء المنطقة الجنوبية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمضي قدمًا بها لزيادة نسب تنفيذ الاعمال وتحقيق انجاز ملموس بها على ارض الواقع و منها جهود حي مصر القديمة برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر قديمه بمتابعه اعمال الرصف وسفلتة شارع مصر حلوان الزراعي بإتجاه كوبري العميد ابراهيم الرفاعي وذلك في اطار رفع كفاءه الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي الحالي للخطة الاستثمارية ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

كما تم متابعة استكمال اعمال تركيب الانترلوك بشارع علي الجارم بالروضه وشارع السكري و مطلع السبع بنات بعزبة خيرالله وجاري إستكمال الاعمال تنفيذا للخطه الاستثماريه للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك ضمن ملف كامل يستهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق وتحقيقا لرضى المواطنين بالتركيز على رصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءه الطرق بنطاق الحي.

وقامت الاجهزة التنفيذية بحي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحي باستكمال اعمال الخطة الاستثمارية حيث جارى استكمال تركيب الإنترلوك بشارع حسن طه الى جانب استكمال تطوير محطة طره البلد بالتنسيق مع ادارات المتابعة الميدانية والطرق والاشغالات مشرفى المربعات .

أعمال ازالات الموجه ال ٢٢ بنطاق احياء المنطقة الجنوبية على مدار الساعة

كما تابعت نائب محافظ القاهرة، أعمال ازالات الموجه ال ٢٢ بنطاق احياء المنطقة الجنوبية على مدار الساعة والتي تمت خلالها ازالة ورفع تعديات على ارض املاك دولة بنطاق حي المعادي تحت اشراف الدكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي وبالتنسيق مع الاستاذ جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية و الاستاذ كريم عادل مسئول ملف التعديات وبحضور مفتشي الاثار بمناطق حلوان والمعادي و مديري المتابعه الميدانيه والازالات والاشغالات والطرق بالحي وبالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية والشرطية بقسم شرطة المعادي وقوات انفاذ القانون .

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن أعمال الازالات بحي المعادي تمت بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية لتنفيذ المستهدف من الموجه الحاليه بكل حسم وعدم تهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لاي شكل من اشكال التعديات حيث تم تنفيذ قرار ازالة بصورة كلية حيث تم تنفيذ الازالة ولاية الاثار والصادر لها قرار ازالة من المجلس الأعلى للآثار بمسطح ٢٣٢٦ متر مربع اي ما يعادل ١٣ قيراط و ٦.٨ سهم بشارع ٢٥٧ امام الجراند مول بمنطقة المعادي الغربية، وتم استغلال الارض بالمخالفة بعمل ساحة انتظار للسيارات وتم تنفيذ الازالة كليا و غلق الارض بعد عمل رصيف وتركيب بلدورات لعدم ركن او دخول السيارات داخل الارض مرة اخرى .

واوضحت نائب محافظ القاهرة، أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الاراضي املاك الدولة او التي تتبع الولايات الاخرى مثل الزراعة و الري وحماية النيل و الاثار وغيرها ومن خلال المتابعة المستمرة لايقاف البناء المخالف في المهد لفرض هيبة القانون ومنع التعدي على الاراضي المستردة مرة اخرى .

وياتي هذا في ضوء المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ للانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المعد لها وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهره .