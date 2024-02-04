إزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بشارع الجمهورية فى قوص

شنت لجنة الإعلانات التابعة لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد، بقيادة عبد الناصر شينداوي، حملة لازالة العلانات غير المرخصة بشارع الجمهورية، وذلك في اطار حرص الوحدة لمنع الظهور والانتشار العشوائي لوسائل الدعائية.

وأكد سكرتير الوحدة، أن الحملة قامت بمراجعة الإعلانات بالشوارع الرئيسية وعددآ من الشوارع المتفرعة منه، واسفرت اعمالها عن ازالة ورفع مجموعة من اليافطات الإعلانية، تم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال اصحابها.

وناشد سكرتير الوحدة عبد الناصر شينداوي أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والطبية وغيرها بضرورة التوجه لإدارة الإعلانات بالمركز للترخيص إعلاناتهم، وفقا للاشتراطات والقواعد التي تقرها اللائحة المعمول بها علي مستوي المحافظة، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد تشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات على ارض الواقع وإزالة اي إعلانات عشوائية، كما سيتم تنفيذ الإعلانات الجديدة، وفقا للضوابط التي تضمنتها اللائحة لضمان تحصيل إيرادات الدولة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.