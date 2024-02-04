الخميس.. إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية يوم الخميس القادم وذلك عقب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات فى كنترول المرحلة بمدرسة صلاح البشيهى وعقب ذلك سيتم اعتمادها من الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم .

وكانت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة،قد صرحت أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 68180 طالب على مستوى المحافظة.

ولاول مرة منذ عدة سنوات شهدت الامتحانات حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والذين تفقدوا عدد من لجان الامتحان ومتابعة سير أعمال اللجان للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، بعددٍ من المدارس بمدينة الفيوم، فى إطار متابعة انضباط سير الامتحانات والتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها بهدف توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

تدريب ذوى الهمم

ومن جهه اخرى نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة التخطيط والمشروعات) تدريب ذوي الهمم على أعمال النجارة والسباكة والخزف لتأهيلهم لسوق العمل، بمعامل وورش مدرسة الفيوم الميكانيكية المعمارية الصناعية بنين بإدارة غرب الفيوم التعليمية .

ويستهدف التدريب 20 متدرب من مختلف الاعاقات، حيث تم تدريبهم على نجارة العمارة و الأعمال الصحية (السباكة) داخل ورش العمل بالمدرسة تحت إشراف ومتابعة معلمي المدرسة، خلال الفترة من الخميس 2 فبراير وحتى الخميس 8 فبراير 2024.

حضر التدريب أسامة عبد الرحمن جبيلي رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين والدكتور جهاد محمد صالح مسؤول التدريب بالجمعية، كما شارك بالحضور من التربية والتعليم سيد متولي موجه عام العمارة عملي ونظري، والدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات ومسؤول اليونسكو بالمديرية.

ويأتي هذا التدريب دعما لملف ( الفيوم مدينة للتعلم مدى الحياة إحدى مدن اليونسكو) والذي يشرف عليه إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على التدريب ، بإدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل في تنظيم تدريبات متميزة لذوي الهمم على مهارات النجارة والسباكة والخزف..