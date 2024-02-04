استغاثة من معلمات التربية الخاصة بإدارة أكتوبر إلى وزير التعليم

نتضرر نحن مدرسات التربيه الخاصه باداره 6 أكتوبر التعليميه من السيدة مدير إدارة التربيه الخاصه بالإدارة بسبب عدم التزامها باللوائح والقوانين الخاصهبادارهالتربيهالخاصهبالاضافه الى سوء المعاملهوسوء التوزيع للزملاء حسب الاهواء الشخصيه وليس للصالح العام في العجز والزياده ، وقد قامت بالغاء تكليف رينيه ابراهيم عطا الله معلم كبير متخصص في التربيه الخاصه والتى تعمل كمدير مدرسه تربيه فكريه منذ عام ٢٠١٥ وحتى عام 2020 والحاصله على ماجستير تربيه خاصه.

كما تم كتابة ورقه عجز وزياده غير قانونيه تنص فيها ان ان ماده التربيهالفنيه ليست في حاجه الى مدرسين لاسناد ماده التربيه الخاصه اليها كامله لضياع حقها وخروجها من المدرسهو نقلها تعسفيا الى مدرسه تعليم عام بدون رغبتهاوحرمانها من حافزالتربيه الخاصه وبدون موافقه الوزاره نفس الامر تكرر مع الزميله وفاء السيد محمد الشحات معلم خبير 30 سنه خبره بالتربيه السمعيه متخصصه ببعثه وزاره بالاضافه الى الدراسات العليا ، حيث تم حرمانها من منصب مدير مدرسه وتولي المنصب من هو اقل منها خبرهوليس لها خبره في المجال اكثر من 10 شهورفى مجال الاعاقه السمعيه مما ادى الى اصابتها نفسيا وشعورها بالاطضهاد ومرضها جسمانيا.



أما الزميله ايناس عبد المحسن تعمل مع مدير ادارة التربيه الخاصه في نفس المكتب وتعانى من سوء المعامله والتوبيخ والاسلوب غير المهذب وتشويه الصوره امام الزملاء والرؤساء والتحريض الدائم المستمر كما انها تحرض المدرسين على تحرير شكاوي ضد بعضهم البعض وهذا ما حدث مع الزميلة شيرين عبد الرحمن حدث معها مشكلات ثم طلبت من المتواجدين في الاجتماع بعدم التدخل حتى انتهى الامر الى خروجها من التربيهالخاصه وجزاء سبعه ايام.



ولم تكن الزميله ميرفت امين فى منأى عما يحدث لزملائها فهي متخصصه في مجال الاعاقه السمعيه ومن حقها ان تتولى منصب اشرافي داخل المدرسه مثل وكيل شؤون العاملين ولكنها رفضت وبدات في اضطهادها وعندما تعرضت للمرض وتغيبت عن المدرسه وابلغت التامين الصحي طلبت من مدير المدرسه بعدم اعطائها خطاب تامين صحي وهذا مخالف للقانون واللوائح وعندما طلبت اجازه اعتياديه ورفضت ايضا وهي دائمه التهديد بالغاء الندب والحرمان من المدرسه وبتطلب من المدرسين ان يشتكوا بعضهم البعض ومازالت موجودة بمنصبها منذ عام 2015 حتى تاريخه.



ولم تقم الاداره بعمل اعلان عن مدير لاي مدرسه من هذه المدارس ولكن اداره التربيهالخاصه6 اكتوبر تدار من وجهه نظرهابدون اللجوء الى اللوائح والقوانين هي القانون كيف استمرت الاستاذه لمده ثمانيه اعوام مسؤول تربيه خاصه بالادارهالتربيهالخاصه ولو حتىلم تقم ادارات على التوالي لم تتغير الاستاذه اماني ولم تسمح لاي شخص بالتدخل في التربيه الخاصه بادار اكتوبر ولن تسمح لاي احد بان يدخل معها في مكتبها كمسؤول تربيه خاصه او مسؤول دمج فهي منفرده في اداره اكتوبر.

كما انها ذات السلطه في في اداره حدائق اكتوبر بأسلوب غير مباشر وهي التي اشارت بان يكون الاستاذ محمد ابو مسلم هو مسؤول الدمج هناك على الرغم من معرفتها بانه على الدرجهالثانيه وليس له خبره في المجال كل ما له في هذه وانه يوجد بالاداره من هم احق منه بالمنصب ولكن للتحكم والسلطه تقوم هي باختيار بعض الأشخاص في المناصب من خلال اهوائها الشخصيه وبدون الرجوع للقوانين او مصلحه العمل.

بل لتحقيق أهدافها هي الشخصيه ماهى خبرات أستاذ أبو مسلم ماهى درجته الماليه شهاداته لماذا لم تعمل الإدارة اعلان مشروط وامتحان للمتقدمين لمنصب مسؤل دمج بإدارة حدايق أكتوبر لماذا الاستاذه اماني صالح مسؤول تربيه خاصه من 2015 حتى تاريخه ولم تقم الاداره بعمل اعلان عن مدير مدرسه ولا حتى وكيل لاي مدرسه من مدارس التربيه الخاصه في الاداره مما اصاب العمل بالشلل وقد لجأنا بالشكوى الى مدير مديرية التعليم بالجيزه ولجأنا الى بعض الاجهزه الرقابيه وجاء الوقت ليعلم لشكوانا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتحقيق فيما بحدث باداره التربيه الخاصه باكتوبر ورفع هذا الظلم الواقع علينا.