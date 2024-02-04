إزالة فورية لحالة تعد بقرية الشعانية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك تنفيذا للتعليمات.

وقامت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية بتنفذ حالة ازالة فورية لحالة تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بمنطقة نجع عمران التابع لمجلس قروى السلامية وباستخدام معدات الوحدة المحلية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 50 متر تقريبا وبارتفاع متر ونصف تقريبا، وتمت الازالة، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.