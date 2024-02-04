حبس سائقي توك توك أصابا أم وابنها بالخرطوش في المرج

أصدر قاضى المعارضات المختص بالمرج قرارًا يقضي باستمرار حبس متهمين 15 يومًا في اتهامهما بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش وتسببا في إصابة مواطن ووالدته، بسبب خلافات على وقوف التوكتوك أمام منزل أحد المواطنين.

وتبين لأجهزة الأمن بالقاهرة حدوث مشاجرة بين طرف أول" سائق مركبة "توك توك ووالدته مصابان برش خرطوش، طرف ثان عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المُشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.