ندوة توعوية حول أهمية وقف التعديات على أراضي الأوقاف بشبراخيت

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ، برئاسة الدكتورة كريمة السلاموني، ندوة توعوية ضمن حملات التوعية بأهمية وقف ومجابهة كافة أشكال وصور التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف، وذلك بقاعة الوحدة المحلية بشبراخيت بحضور ممثلي الجهات التنفيذية ومكلفات الخدمة العامة.

وأشارت مدير وحدة السكان بالمحافظة، إلى جهود الدولة لوقف التعدي على أملاك الأوقاف والتي تأتي فى إطار الحفاظ علي حق الدولة والشعب وصون مقدراته وممتلكاته العامة والتي استفادت الدولة منها فى تنفيذ العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلي الإستفادة من هذه الأراضي لصالح الأعمال الخيرية والتنمية المجتمعية.

وأكدت السلاموني، أن نائب محافظ البحيرة، تقوم بالمتابعة المستمرة لجهود كافة الجهات التنفيذية فى هذا الشأن، كما أنها شددت على عدم التعدي على أملاك الأوقاف وكافة الأصول المملوكة للدولة بصفة عامة، فضلا عن التوجيه بتنفيذ حملات توعية مماثلة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلي أكبر قدر من القواعد الشعبية المستهدفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفي إطار خطة الدولة ، الرامية إلى مجابهة كافة أشكال وصور التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف.