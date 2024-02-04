كأسان و 43 ميدالية لسباحي المنيا في بطولة الصعيد الشتوية بالغردقة

اختتم فريق السباحة بنادي المنيا الرياضي ، اليوم الأحد ، منافساته القوية ببطولة بطولة الصعيد الشتوية بالغردقة، وحقق خلالها نادي المنيا كأسان 43 ميدالية ، من بينها 6 ميداليات ذهبية ، و 23 فضية و 14 برونزية.

وقال الدكتور محمد تايسون رئيس الجهاز الفني للفريق ، إن نتائج هذه المشاركة جاءت بعد تدريبات مستمرة للسباحين، وسط إشادة كبيرة من الحضور بمستواهم ، فضلاً عن حصول النادي على كأس أفضل سباح للسباح عبدالرحمن وليد علي ، وكذلك تحقيق فريق الناشئين مواليد 2010 كأس المركز الثاني خلال المنافسات.

وكان قد حرص على حضور فعاليات البطولة ، وتتويج السباحين بالميداليات ودعمهم طوال البطولة أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا، حيث تواجد كل من ، أحمد علي ، ومحمود فتح الله المشرف على النشاط ، والمهندس علي بهاء فكري، وقدموا التهنئة للسباحين ، مؤكدين دعم مجلس الإدارة المستمر برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر للنشاط ، وجميع الأنشطة الأخرى ، لحصد مزيد من البطولات والميداليات.

يذكر أن فريق سباحة نادي المنيا ، يقوده كل من ، دكتور محمد تايسون رئيس جهاز السباحة ، محمود هاني المدير الفني لفريق السباحة ، و أحمد عبد الغني المدرب العام لقطاع البطولة ، وأيمن فتح الباب المدير الفني لقطاع الناشئين، والمدربون ، حامد عاطف، أحمد سعيد، محمد أسامة، أحمد سيد محمد، رويدا حسام الدين، و رأفت محمد، ود. محمود سليمان مدير حمام السباحة، ومصطفى الحسيني إداري الفريق.