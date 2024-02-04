محافظ الشرقية يطمئن على مصابي قطاع غزة بمستشفى الجراحة بالزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، جولة تفقدية استهدفت المرور على مُصابي قطاع غزة الذين يتلقون خدمة صحية بمبنى الجراحة بمستشفيات جامعة الزقازيق، والبالغ عددهم ٢٦ حالة.

أطمئن محافظ الشرقية على الحالة الصحية للمصابين، وتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، وذلك في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتأكيداً على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

رافق محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق خلال الزيارة اليوم الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات.

أكد الدكتور خالد الدرندلي، جاهزية مستشفيات جامعة الزقازيق لتقديم أوجه الدعم الطبي للجرحى المصابين من قطاع غزة، وجاهزية أجهزة قسم الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة عالية؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلًا طبيًّا عاجلًا.

وأشار الدكتور ممدوح غراب، إلى دعم الدولة المصرية، وتقديم الخدمات الطبية والنفسية والدعم المعنوي والرعاية للمصابين، لافتا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة؛ لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وذكر الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب، أن الأطباء يعملون بكل طاقتهم لتخفيف الآلام عن المصابين، وأنهم فى متابعة مستمرة لتطورات حالاتهم الصحية؛ حتى بتماثلون للشفاء التام.