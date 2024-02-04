برنامج تدريبي لـ 94 من الكوادر النسائية بالمنيا لتأهيلهن للقيادة

تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، انطلقت اليوم الأحد ، فعاليات برنامج « المرأة تقود في المحافظات المصرية » فى نسخته الثانية ، والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بديوان عام المحافظة .

ويستمر على مدار ثلاثة أسابيع ، لتدريب 94 سيدة ، من سن 22 حتى 50 سنة ، من والكوادر النسائية بالديوان العام بالمحافظة ، والمديريات الخدمية ، والمراكز والمدن ، والوحدات المحلية القروية ، من أبناء المنيا لتأهيلهن للقيادة ، وتفعيل دورهن القيادى للمشاركة في البناء ، ودفع عجلة التنمية ، والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن ، وذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا.

وتعقد المحاضرات التدريبية لبرنامج « المرأة تقود فى المحافظات المصرية» على فترتين صباحية ومسائية ، بقاعة اللواء فؤاد سعد الدين بديوان عام المحافظة ، ويعتمد البرنامج على تطبيق منهجية التدريب القائم على التعليم التفاعلي ، من خلال إلقاء المحاضرات وورش العمل ، لتأهيل السيدات على المهارات الشخصية والقيادية، منها القيادة الفعالة ، مهارات التواصل الفعال ، مهارات العرض والتقديم ، مهارات إدارة الوقت والضغوط ، الإدارة الإستراتيجية وحل المشكلات وإتخاذ القرار ، بناء فريق العمل وإدارة التغيير ،الذكاء العاطفي والإجتماعي ، ريادة الأعمال والعمل الحر وإدارة الدولة المصرية، التحديات الإقتصادية للمشروعات القومية ، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا و أمن المعلومات ، أساسيات التسويق والتسويق الرقمي والإلكتروني ، الموازنة العامة للدولة، كيفية ادارة المشروعات ، أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.