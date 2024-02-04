«التمكين السياسي للمرأة فى مرآة الإعلام» كتاب يتناول دعم المرأة بمعرض الكتاب

للكاتبة الشرقاوية الدكتورة هند هلال

تشارك الدكتورة هند هلال خريبة، بثاني إصدارتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 بكتاب بعنوان «التمكين السياسي للمرأة فى مرآة الإعلام»، وذلك بقاعة 1 - جناح C بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس - القاهرة .

ويتناول الكتاب لأول مره دور الإعلام في تناول قضية تمكين المرأة سياسياً بين الواقع والمأمول، فالمشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي تقوم عليه الدولة الحديثة، فهي تشكل حجر الزواية في كل مجتمع ديمقراطي .

ويركز الكتاب على دور الإعلام المحوري فى عملية التمكين السياسي للمرأة حيث يساهم الإعلام فى صياغة وتشكيل الحقيقة السياسية فى المجتمعات الديمقراطية التى تمنحها وسائل الاعلام حرية التعبير عن القضايا التى تشغل المجتمع، ويعتبر الإعلام مرأة المجتمع العاكسة لأهم القضايا التى تثير السياسيون وصناع القرار حيث يعتبر عاملًا مؤثرًا في تشجيع المرأة بأن تقوم بممارسة دورها السياسى فى المجتمع مع مراعاة عدم طرح موضوع التمكين السياسي للمرأة بشكل موسمي خاصه قبل الإستحقاقات الإنتخابية فقط, فلابد من جعل المشاركة السياسية للمرأة موضوعًا إعلاميًا سياسياً يهم كل أطراف المجتمع بشكل دائم ومستمر حتى نكسر الحاجز بين المرأة والعمل السياسى.

ويتطرق الكتاب إلي أهم المبادئ والمواد الدستورية التي تدعم تمكين المرأة، وتقلدها بالمناصب الحكومية العليا ومناصب إتخاذ القرار..

يذكر أن الدكتورة هند هلال خريبه، حاصلة علي دكتوراه في الآداب بقسم الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون منذ عام 2018، ومسئول إعلامي بديوان عام محافظة الشرقية، ومحاضر بكلية الإعلام جامعة المنوفية، وخبير التدريب الإعلامي و المؤسسي والمعتمد دولياً من البورد الدولي ibct بعدد من المنظمات والوكالات الدولية والاجنبية الوكالة الألمانية GIZ & الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID Egypt وعدد من المؤسسات والجهات الحكومية وزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.