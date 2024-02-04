أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأن

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف التعاملات ، اليوم الأحد 4 فبراير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3600 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا الي مستويات تاريخية غير مسبوقه، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الأحد 4 فبراير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3600 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4114 جنيها.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3085 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2400 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 28800 جنيه.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات ، اليوم الأحد 4 فبراير، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.15 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.74 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 224.35 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.56 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.77 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.