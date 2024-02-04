محافظ الإسماعيلية يناقش إنشاء وتطوير مجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، وفد شركة نجيدة جروب للمقاولات والأعمال الخيرية؛ لبحث ومناقشة إنشاء وتطوير عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والفنية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالشراكة مع اتحاد الصناعات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل خدمة أبناء إقليم القناة وسيناء.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مدير التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ممثل هيئة الأبنية التعليمية، مديرة التعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية، واستشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الإسماعيلية بالوفد لزيارتهم محافظة الإسماعيلية واختيارها لما تتمتع به من مقومات متميزة، حيث تمتلك المحافظة ثلاث مناطق صناعية، منطقة حرة استثمارية، فضلًا عن تميزها كمحافظة زراعية تنتج العديد من الحاصلات الزراعية.

وأكد "بشارة" على تقديره لدور قطاع التعليم وخاصة التعليم الفني، فهو عماد التنمية والتقدم الاقتصادي للدولة، وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، من أجل تأهيل الشباب وإمداد السوق بخريجين متخصصين في المجالات الفنية.

ومن جانبهم، وجَّه الحضور الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، معربين عن أملهم في مزيد من التعاون مع محافظة الإسماعيلية في خدمة وتطوير مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية.

ومن المنتظر أن تقدم تلك المدارس، للدارسين خدمات التعليم الفني والتكنولوجي، والتدريب والتأهيل لسوق العمل، من خلال مناهج يتم وضعها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما تهدف تلك المدارس لتعليم أبناء الأسر المتوسطة تعليم فني أكاديمي وإعدادهم لسوق العمل وحصولهم على فرص عمل كريمة.

علاوة على تقديم تلك المدارس خدمة الدورات التدريبية من خلال توفير معامل، للتدريب على كافة المهارات والحرف الفنية، التي يحتاجها سوق العمل بالإسماعيلية ومحافظات الإقليم.

وأوضح الوفد، أنه من المقرر أن يتم تدريب هيئة التدريس الخاصة بالمدارس التي سيتم اختيارها بعناية على أساليب التدريس والمناهج العلمية الخاصة بالمدرسة، والتي تواكب أحدث الأنظمة التعليمية في العالم وتلبي احتياجات سوق العمل.

وكلف "بشارة" نائب المحافظ، بحصر كافة التخصصات الفنية التي يحتاجها سوق العمل بمحافظة الإسماعيلية، بالمناطق الصناعية الثلاث والمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، لعرضها على اللجنة المشكلة من اتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإدراجها فى المناهج الدراسية بمدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية مستقبلًا.

وفي نهاية اللقاء، شدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة إعداد خريج أكاديمي مثقف وشغوف بالعلم واستمرارية التعلم لخدمة وطنه ومجتمعه المحلي، من خلال تعلمه وإتقانه لمهنته الحرفية.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، قام الوفد في نهاية زيارته للمحافظة، بالمرور على عدد من المدارس الفنية المقترح إدراجها في خطة إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية والفنية.