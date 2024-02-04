صناع الخير تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التنكنولوجية

بحضور وزيرة الهجرة..

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وإحدى المجموعات الاستثمارية، اليوم الأحد، وبحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج ورعاية وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي احتفالية خاصة بمناسبة اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين من الاسر الاولى بالرعاية بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ممتلا للوزارة وعدد من القيادات التنفيذية

تضمنت الاحتفالية تسليم 200 طالب من المتفوقين من الجامعات التكنولوجية المختلفة المنحة حيث يتسلم كل طالب شيك بقيمة المصروفات باجمالى مبلغ ١٠مليون جنيه مصري علي اربع سنوات ، وذلك في اطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي ومجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من الاسر الاولى بالرعاية فى استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم.

وفي كلمتها بالاحتفالية أشادت وزيرة الهجرة بدور التحالف من خلال مؤسسة صناع الخير في دعم المنظومة التعليمية وبخاصة الطلاب النابغين من أوائل الجامعات التكنولوجية بالتعاون اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مؤكدة علي دعم وزارة الهجرة لتوطين التعليم التكنولوجي لتخرج أجيال من الفنيين المهرة في التخصصات الحديثة لينافسوا بقوة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية

واكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو مجلس امناء التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، إن المبادرة التي تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا تعد مرحلة أولى لدعم أكبر للجامعات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة كمسار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من التقنين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالميا .



واضاف زمزم، أن بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى واي فينانس ياتى استمرارا لجهود صناع الخير فى تقديم الدعم النوعي للمنظومة التعليمية والارتقاء بها حيث تضمنت هذه الجهود اطلاق مبادرة تدريب 100 الف طالب جامعى على احتياجات سوق العمل وريادة الأعمال ، وان مبادرة تكافؤ التى يتم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ جزء منها تعمل على المحافظة على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غير القادرين بدعمهم للحفاظ على تفوقيهم وكذا دعم القطاعات التعليمية التى تمثل اهمية قومية ومنها الجامعات التكنولوجية.

وقالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا المالية في مصر فإنها لا تدخر جهدا في دعم التعليم التكنولوجي ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار الاجتماعي المباشر ولا سيما دعم الشباب الأكثر طموحاً وشغفاً وبخاصة غير القادرين منهم نحو الابتكار والتعلم التكنولوجي، لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030.



وأضافت راشد، أن مجموعة "إي فاينانس" تقوم خلال مبادرة "تكافؤ"، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بتقديم عدد من المنح لسداد المصروفات لنحو 200 طالب من طلاب منظومة التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقدر المنحة للطالب الواحد ب10 الاف جنيه سنويا يتسفيد منها طوال سنوات دراسته شرط ان يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد ادنى سنويا ، كما تشمل المنح ايضا دعم الطالب الذى يحصل على تقدير امتياز تراكمى ويريد ان يكمل دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه طوال مرحلة دراسته العليا وتعمل المبادرة على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح