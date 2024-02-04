أبطال مسلسل حالة خاصة يكشفون كواليس العمل مع لميس الحديدي

يحل أبطال مسلسل حالة خاصة، ضيوفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، والذي يذاع على شاشة ON، وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 6 فبراير الجاري .

ومن المقرر أن يتحدثوا أبطال مسلسل حالة خاصة، عن كواليس العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا وصدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تصدر اسم مسلسل حالة خاصة، بطولة الفنان طه الدسوقي، النجمة غادة عادل، مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، رغم انتهاء عرضه.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة"، حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائماً منقذين له.

أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، البطولة المطلقة الأولى له، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، هايدي كابوه، هاجر السراج، نبيل علي ماهر وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، أحمد طارق، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل «حالة خاصة» بطولة طه دسوقي، والفنانة غادة عادل، يعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا، كل يوم أربعاء في تمام الساعة 12 صباحًا، وتعرض حلقات المسلسل حصريًا على منصة «Watch it».