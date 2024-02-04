تأجيل محاكمة شاب ووالده متهمين بقتل عامل في الشرقية

أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن، جلسة محاكمة شاب ووالده، والمتهمين في واقعة مقتل عامل بسبب خلافات بينهم بإحدى قرى مركز أبو كبير؛ لجلسة الثلاثاء المقبل للمرافعة.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كل من: «أحمد. ح. ح» 22 عاما، ويعمل سائق، ووالده «حسن. ح. أ» 66 عاما بالمعاش، والمقيمان بإحدى قرى مركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامهم بقتل المجني عليه «إبراهيم. م. الـ » عامل، ومقيم بذات الناحية، بسبب خلافات بينهم.

وبالفحص وبحسب أقوال والد المجني عليه، أفاد بأنه تناهي لمسامعه إصابة نجله المتوفي إلى رحمة مولاه، وباستبيان الأمر أبصر نجله ملقى على الأرض منغمرا بدمائه، وبسؤال نجله عمن أحدث إصابته قرر أن المتهم الثاني دفعه أرضا، وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب مستخدماً أداة « عصا خشبية »، وكال له عدة ضربات استقرت إحداها برأسه وخلفية عنقه.

وأفادت زوجة المجني عليه بأنه على أثر خلافات بينها وبين المتهم الأول، تعدى المتهمين على زوجها بالضرب محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين، بأن قتلا المجني عليه عمداً دون سبق إصرار أو ترصد، مستخدمين أداة « عصا خشبية »، بأن دفعه المتهم الثاني أرضاً فكال له المتهم الأول عدة ضربات، استقرت إحداها بالمنطقة الخلفية للعنق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.