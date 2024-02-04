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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

يسرا وأحمد حاتم وأمير المصري.. نجوم الفن في جنازة والدة تارا عماد

يسرا
يسرا

حرصت عدد كبير من نجوم الفن المشاركة في جنازة والدة الفنانة تارا عماد، والتي أقيمت ظهر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

حضر الجنازة الفنانة الكبيرة يسرا والفنان أحمد حاتم والفنان أحمد داوود والفنانة بسنت شوقي والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة ريهام عبد الغفور في أول ظهور لها بعد وفاة والدها .

 

 

 

رحلت والدة تارا عماد بعد وعكة صحية مفاجئة، مساء أمس السبت، حيث نشرت تارا صور برفقتها، قائلة:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

 

 

 

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