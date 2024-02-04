أسعار الدواجن نار تحرق جيوب الغلابة بالدقهلية

أثار ارتفاع أسعار الدواجن حالة من الاستياء بين الأهالي في محافظة الدقهلية ، حيث تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا كبير بالأسواق، وأرجع العاملين بقطاع صناعة الدواجن سبب الارتفاع إلى عدة عوامل ، ولعل أهم هذه العوامل، ارتفاع أسعار الأعلاف ، ونقص الأمصال واللقاحات البيطرية.

وأرجع الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة أجا البيطرية سابقا ارتفاع أسعار الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والتحصينات وأسعار نقل الدواجن للأسواق وتكلفة المزارع.وأوضح السعيد أن خلال الأيام الماضية شهدت حركة السوق ارتفاع أسعار الدواجن بشكل جنوني حيث وصلت أسعار لحوم الدواجن ١٠٠ جنيها للكيلو.

وتسائل رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة أجا البيطرية سابقا هل هذا بسبب غلاء أسعار مكونات الأعلاف والأدوية أم زيادة أسعار الدولار أم غياب الرقابة على الأسواق أم جشع التجار ؟

وتابع السعيد، الحقيقة أن جميعهم تسببوا فى إرتفاع الأسعار حيث أن الاعلاف هى أساس المشكلة حيث أنها تشكل حوالى أكثر من ٦٠% من تكاليف الإنتاج. وقد قفزت أسعار الأعلاف إلى أرقام قياسية حيث بلغ سعر طن الذرة الصفراء الأوكرانى والأمريكي اليوم ١٨٨٠٠طن ، والصويا ٤٤% ٤٣٠٠٠طن ليتسبب فى زيادة أسعار أعلاف تسمين الدواجن إلى ٣١٠٠٠طن وأعلاف البياض إلى ٢٧٠٠٠ طن وهذا يؤدى للزيادة المباشرة لأسعار اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والبيض غضلا عن إرتفاع أسعار الدولار حيث أن مكونات الأعلاف يتم إستيرادها من الخارج ولذلك إرتفاع سعر الدولار يقابلة إرتفاع مباشر لأسعار الأعلاف .واضاف السعيد أن غياب الرقابة على الأسواق أو ضعفها سبب مباشر لغلاء الأسعار .واشار السعيد إلى ان إحتكار التجار للسلع وغلق محلاتهم ومؤسساتهم ومنع البيع للناس إنتظارا لرفع الأسعار وكذلك إستيراد مكونات الأعلاف من الخارج ويحاسبوا الشعب على سعر الدولار بالسوق الموازي وليس بسعر البنك المركزي يساهم فى تفاقم الأزمة.

وأكد شلبى محمود ، أحد تجار الدواجن بالدقهلية ، أن الفراخ أسعارها متغيرة يوميا، فقد اشترينا كيلو الفراح البيضاء السوم بسعر91جنيها جملة، ونبيعها بسعر 93 جنيها، ولا نأخذ سوى جنيهين في الكيلو، علاوة على التنظيف، والكهرباء، ومصاريف المحل، ونحن لا نكسب كما يظن المستهلك، الذي يتعامل معنا يوميا وكأننا من نضع الأسعار.

وأضاف، محمد عثمان، صاحب محل بيع دواجن وطيور، أن عدم استقرار أسعار الدواجن يتسبب في خسارة كبيرة لهم، ولا بد أن تكون بورصة الدواجن على الاقل كل اسبوع، ولكن البورصة اليومية شئ مزعج ويوصف بلعبة القمار، ومضطر جميعا للشراء يوم بيوم، بل ساعة بساعة ووأضاف اننا فريسة التجار الكبار.

وأعلن عادل فتوح ، تاجر دواجن، أن سعر كيلو الفراخ البيضاء وصل 97 جنيها، والساسو 103، سعر الدواجن امهات بيضاء: 85 جنيها، سعر الفراخ البلدي 120 جنيها. كذلك أسعار البيض التي لم تستقر، ورغم انخفاض أسعار الفراخ الشهر الماضي تصل لـ85 جنيها، ثم 72، إلا أن البيض في ارتفاع مستمر،وأضاف إن كرتونة البيض الأبيض تباع للمستهلك البيضة بـ5 جنيهات أي يصل سعر الكرتونة إلى 150 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 168جنيها جملة، أما سعر كرتونة البيض البلدي جملة فقد وصل180 جنيها، والتجار يرفضون أخذها لأنهم لا يستطيعون بيعها للمستهلك بأكثر من 7 جنيهات.