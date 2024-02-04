دعم مستشفى بيلا المركزى بمحطة معالجة لمياه ماكينات الغسيل الكلوى

بتكلفة 270 ألف جنيه

قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، أنه في ضوء المتابعة وتحسين المنظومة الصحية وتلبيةً لإحتياجات المواطنين ، تم تزويد مستشفي بيلا المركزى بمحطة معالجة لمياه الغسيل الكلوي بتكلفة ٢٧٠ الف جنيه تستوعب ٣٢ ماكينة غسيل كلوي بمستشفى بيلا المركزى لافتًا أنه تم إنشاء مستشفى بيلا المركزى على مساحة 5200م2 (بدروم - أرضى - 5 طوابق) والتى دخلت التشغيل التجريبى بالفعل بطاقة 114 سرير منها 72 سرير إقامة، 16 سرير للإستقبال والطوارئ، 20 سرير للأطفال، 12 سرير عناية مركزة، 17 سرير أطفال مبتسرين، 13 سرير نساء وتوليد، بالإضافة إلى 20 سرير للباطنة، 28 سرير للجراحات، 4 سرير تحضير عمليات، 6 سرير إفاقة، سرير للعزل، فضلًا عن 30 ماكينة غسيل كلوى (16 سالبى - 12 إيجابى - 2 عزل)، 25 حضان للأطفال (17 حضان أطفال - 7 حديث ولادة - حضان للعزل)، 4 غرف للعمليات، 28 عيادة خارجية، 2 صيدلية، 4 معامل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية CT، وجهاز أشعة تليفزيونية، 3 أجهزة أشعة نقال، بنك دم تجميعى.

أوضح نورالدين أنه تم إفتتاح مستشفيات جديدة أيضًا ومنها "مستشفى بلطيم التخصصي، مستشفى برج البرلس، مستشفى سيدى غازى، مستشفى قلين المركزى، مبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، أعمال التطوير التى شهدتها مستشفى فوة المركزى، وجارى إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزى، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام بجامعة كفرالشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوى، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجارى تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفرالشيخ.

وجه المحافظ بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة .