فرق الطوارئ تواصل أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار في البحيرة

تابع المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، من خلال غرفة عمليات الطوارئ جميع فروع الشركة أثناء عملية رفع مياه الأمطار بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقال “نشأت”، إنه تم إتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وجميع الروافع ومحطات الصرف الصحي مسبقاً بجميع فروع الشركة على مستوي المحافظة، وذلك لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، أن الشركة قامت بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً للخطة الموضوعه مسبقا حسب خطة الطوارئ.

وناشد نشأت، المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد و نهيب بكافة المواطنين التواصل معنا في حال الشكاوى الاتصال برقم الطوارئ 125 من أى خط أرضى.