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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلمانية تطالب بتوفير النقل الجوي في شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضًا للتلف

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ، أن موضوع الصادرات الزراعية المصرية هو أمر في غاية الأهمية في ظل الظروف والتحديات الحالية سواء عالميا أو محليا، موضحة ان صادرات قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية يمثلوا حوالي 25% من حجم صادرات مصر، وهذا يأتي في اطار الحلم الخاص بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، قائلة: لابد وان يكون لدينا رؤية وخطة مهمة للتحرك في إطارها. 

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القصير يستعرض أمام مجلس الشيوخ إنجازات قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضية

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 وأضافت خطاب علي هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، اليوم الاحد خلال طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه ، أن مصر انضمت مؤخرًا لعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ولابد ان نستغل هذا الحدث، مقترحة ضرورة التركيز علي الأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية عالية القيمة 

 

 وأكدت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تعاقدات على خطوط ملاحية منتظمة ومراكب شحن سريعة وتوفير حاويات مبردة لنقل الصادرات الزراعية فى توقيتات محددة وفقا لاحتياجات السوق الدولية، مشيرة الى ضرورة توفير النقل الجوى للمساعدة فى شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضا للتلف إلى مختلف الأسواق وبأسعار مناسبة 

 

 وشددت خطاب على ضرورة خلق اسواق جديدة سواء في أفريقيا أو في منطقة شرق وجنوب آسيا، وأيضا دول أمريكا اللاتينيّة، وضرورة الاهتمام بتنمية الأسواق اللي تم فتحها مع الاهتمام بعمليات التغليف والتعبئة والتقديم النهائي للعبوات لما لها من دور في التصدير، موضحة ان ميكنة القطاع الزراعي بالكامل سيساعد بشكل كبير في توسيع الصادرات الزراعية وسيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

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