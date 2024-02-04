قريباً بدء التداول على سهم سيتى لاب «CILB» وافتتاح 5 فروع بخطة 2024

90 فرعاً المستهدف حتى عام 2028

علمت «الوفد» أنه سوف يتم بدء التداول على شركة سيتى لاب «CILB» وذلك بعد أن قاربت الجهات المعنية على الانتهاء من الموافقات اللازمة، على أن يكون التعامل على سهم الشركة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النصف الأول من فبراير الجارى 2024.

أكد الدكتور أحمد عثمان الجعيدى مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة معامل سيتى لاب للتحاليل الطبية أنه سوف يتم البدء فى تنفيذ الخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ فور بدء التداول، حيث سيتم افتتاح 5 فروع خلال الشهور القليلة القادمة.

وكان د. «الجعيدى» قد أشار فى تصريحات سابقة لـ«الوفد» إلى أن الشركة تهدف إلى تنفيذ استراتيجية طموحة، حيث تبنى الاستراتيجية على توسع فى الفروع ليكون الإجمالى حتى عام 2028 نحو90 فرعا لمعامل التحاليل، بجميع محافظات مصر، وذلك عبر افتتاح 65 فرعا بواقع 25 فرعا بالقاهرة والجيزة، و25 فرعا بمحافظات الصعيد، و13 فرعا بمنطقة الإسكندرية، بواقع أيضا 5 فروع بعام 2024، و15 فرعا فى 2025، و30 فرعا بعام 2026، و15 فرعا فى 2027، بالإضافة إلى التوسعات الخارجية بدولة الأردن بفرعين من ضمنهما فرع قائم، وآخر مستهدف.

تسعى الشركة من خلال التداول فى البورصة إلى توفير الفجوة التمويلية، بما يسهم فى إدراج الشركة بالسوق الرئيسى خلال فترة قليلة.